Bocholter St.-Georg-Gymnasium ist Anlaufstelle für Quereinsteiger

Bocholt - Haupt- und Realschüler der Klasse acht, die darüber nachdenken, Abitur machen zu wollen haben wenig Möglichkeiten bei der Wahl ihres Gymnasiums. Das liegt am Übergang von G8 zu G9 im Schuljahr 2023/2024. In jenem Jahr bieten nur das St.-Georg-Gymnasium in Bocholt und das Gymnasium Remigianum in Borken eine „Auffangklasse“.