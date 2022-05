Bocholter Stadtfest ist europäisch

Bocholt - Ein Stadtfest mit viel Musik und Spezialitäten aus ganz Europa erwartet die Bocholter und alle Interessierten am kommenden Samstag, 14. Mai. Ab 10 Uhr bis in den Abend findet zur 800-Jahr-Feier Bocholts das europäische Stadtfest statt. Über 350 internationale Gäste aus befreundeten Städten und offiziellen Partnerstädten Bocholts sind dann zu Gast und beteiligen sich mit Aktionen an den Festivitäten.