Bocholt - Supermarkt-Inhaber und Lebensmittelhändler in Bocholt schauen nach den jüngsten Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz mit Sorge auf die kommende Woche. Sie befürchten kurz vor Ostern einen enormen Ansturm in den Lebensmittelmärkten, weil am Gründonnerstag die Märkte geschlossen bleiben sollen.