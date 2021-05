Bocholter „Suppenküche“ feiert Zehnjähriges

Bocholt - Ursula Ostrick weiß noch genau, was 2011 das erste Gericht war, das im „Eingangmenü“ am Schonenberg serviert wurde. „Möhrengemüse mit Würstchen“, sagt die Hauswirtschafterin, die von Anfang an mit dabei ist. Denn das „Eingangmenü“, die „Suppenküche der besonderen Art“ des Sozialdienstes katholischer Frauen (SKF), feiert sein zehnjähriges Bestehen.