Die Bocholter Tafel hat das Limit erreicht

Bocholt - Die Zahl der Bedürftigen, die bei der Bocholter Tafel einkaufen, hat sich im letzten Jahr deutlich erhöht. So hat die Einrichtung an der Köcherstraße in den letzten Jahren immer rund 300 Haushalte versorgt. Inzwischen sind es in Bocholt 462 Haushalte, in denen 1264 Menschen leben. „Innerhalb des letzten Jahres haben die Ukrainer die zweite Stelle erreicht“, sagt Helmut Reygers, der zweite Vorsitzende der Bocholter Tafel.