Bocholter Technologiepark nimmt Gestalt an

Bocholt - Der Endausbau für den südlichen Teil des Technologieparks ist nahezu fertig. In den vergangenen Monaten sind dort unter anderem drei Kreisverkehre, öffentliche Parkplätze und zwei Fußgängerbrücken angelegt worden. „Jetzt wird in diesem Bereich der von Anfang an geplante parkähnliche Charakter des Areals sichtbar“, sagt Wirtschaftsförderer Wendelin Knuf beim Rundgang durch das rund zehn Hektar große Gebiet.