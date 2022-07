Bocholter Teststellenbetreiber fühlen sich alleingelassen

Bocholt - „Wir fühlen uns vom Bundesgesundheitsministerium völlig alleingelassen und müssen gegen das entstandene Chaos ankämpfen.“ So wie Tim Pyschny, Betreiber vom Corona-Testzentrum Bowling 2000 empfinden auch die anderen Anbieter der Teststellen in Bocholt. Alle sind sich einig: Der bürokratische Aufwand sei so stark gestiegen, dass er gegenüber dem eigentlichen Testen in keiner Relation mehr stehe.