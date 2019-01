Bocholter Unternehmen auf der Messe Heimtextil

Bocholt - Neben Ibena (das BBV berichtete) sind mit Olbrich und Brinkhaus zwei weitere Bocholter Unternehmen auf der Heimtextilmesse in Frankfurt vertreten. Die beginnt am Dienstag und dauert bis einschließlich Freitag. Als erste Fachmesse des Jahres ist sie so etwas wie ein Stimmungs- und Trendbarometer für das neue Geschäftsjahr. Erwartet werden 2975 Aussteller aus 64 Ländern.