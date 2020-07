Bocholter Unternehmen ist im Finale von „Out of the Box.NRW“

Bocholt - Das Bocholter Start-up Planbar365 hat es in das Finale des Landespreises „Out of the Box.NRW“ des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie geschafft. Als möglichem Gewinner des Wettbewerbs winken dem Unternehmen jetzt bis zu 25.000 Euro Siegesprämie. Doch dafür muss sich Planbar365 im Finale gegen große Konkurrenz durchsetzen.