Bocholter Veranstaltungsbranche macht auf sich aufmerksam

Bocholt - Stadtmarketingchef Ludger Dieckhues berichtet von einer „wichtigen Aktion“ und von „spannenden Inszenierungen“. „Es sah schön aus, auch wenn der Anlass kein schöner war.“ In der Nacht zu Dienstag wurden im Rahmen der bundesweiten Aktion „Night of Light“ wichtige Gebäude in Bocholt angestrahlt. Gedacht war die Aktion als ein Appell an die Politik zur Rettung der im Zuge der Corona-Krise arg gebeutelten Veranstaltungswirtschaft.