Bocholter Verein hilft Menschen, die nicht (ausreichend) krankenversichert sind

Bocholt - Wer gar nicht oder nicht ausreichend krankenversichert ist, kommt meistens recht gut zurecht, solange es ihm gut geht. Doch wenn medizinische Probleme auftreten, wird es schwierig. Um Menschen in solchen Notsituationen zu helfen, wurde vor zehn Jahren der Verein „Engagement für Menschen und deren Rechte“ (Emre) gegründet. In dieser Zeit haben die ehrenamtlichen Helfer des Vereins schon so einiges erlebt.