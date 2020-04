Bocholter Verwaltung sagt Gastronomen und Hoteliers Unterstützung zu

Bocholt - In dem Gespräch zwischen der Stadt, dem Stadtmarketing und dem Bocholter Vorsitzenden des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Timo Salomo, ist es am Dienstag zu einer ersten Einigung gekommen. Demnach wurden verschiedene Maßnahmen beschlossen, um Gastronomie- und Hotelbetriebe, aber auch andere Gewerbetreibende in Bocholt in der Zeit der Corona-Krise und darüber hinaus zu entlasten. Er sei mit dem Ergebnis des Gesprächs sehr zufrieden, sagt der Bocholter Dehoga-Vorsitzende Timo Salomo im BBV-Gespräch.