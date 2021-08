Bocholter Volksbank vor Fusion: Mitarbeiter reden zukünftig mit

Bocholt - Die Vorbereitungen für die Fusion der Volksbank Bocholt mit der VR-Bank Westmünsterland laufen auf Hochtouren. In diesen Tagen finden hinter verschlossenen Türen Info-Veranstaltungen statt, damit möglichst alle offenen Fragen geklärt sind, wenn die Mitglieder-Vertreter am 6. Oktober in Bocholt über die Fusion abstimmen. Das BBV gibt Antworten auf wichtige Fragen: