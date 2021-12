Bocholter Weihnachtsmarkt: Glühwein-Bereich schließt früher

Bocholt - Der Weihnachtsmarkt in Bocholt wird planmäßig zwei Tage vor Heiligabend enden und bis einschließlich Mittwoch, 22. Dezember, um 19 Uhr geöffnet sein. Eine Ausnahme gibt es jedoch.

Rund um die beiden Glühweinstände am Markt gilt 2G plus.

Der gesamte 2Gplus-Bereich rund um die beiden Glühweinstände am Markt werde bereits am Dienstagabend, 21. Dezember zum letzten Mal geöffnet sein, teilt das Stadtmarketing mit. Gelegenheit zum Glühweintrinken gibt es also noch bis Dienstagabend um 22 Uhr.

Alle anderen Stände und Hütten auf dem Markt vor dem Historischen Rathaus beziehungsweise in den verschiedenen Straßen in Bocholt bleiben wie angekündigt bis einschließlich Mittwoch, 22. Dezember, geöffnet.