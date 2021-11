Bocholter Weihnachtsmarkt: Glühwein gibt es nur mit 2G-plus

Bocholt - Der Weihnachtsmarkt in der Bocholter Innenstadt wird wie geplant ab kommenden Freitag, 26. November, eröffnen. Diese Entscheidung hat am Dienstag der Verwaltungsvorstand um Bürgermeister Thomas Kerkhoff in Abstimmung mit dem Bocholter Stadtmarketing als Veranstalter des Marktes getroffen. Auf dem Marktplatz wird es einen abgegrenzten Bereich geben, der durch einen Ordnungsdienst kontrolliert wird.