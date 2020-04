Bocholt - Am kommenden Dienstag, 21. April, wird der Wertstoffhof des Entsorgungs- und Servicebetriebes Bocholt (ESB) an der Schaffeldstraße wieder geöffnet. Allerdings ergreift der ESB verschiedene Maßnahmen, um den Zugang zu regulieren und so das Infektionsrisiko zu minimieren.