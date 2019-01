Bocholter Wetterbilanz für 2018: Der Sommer, der nicht enden will

Bocholt - Wer an das Wetter 2018 in Bocholt zurückdenkt, der wird sich vermutlich an zwei Dinge besonders erinnern: Zum einen an das Orkantief Friederike zu Beginn des Jahres, das am 18. Januar mit Geschwindigkeiten mit bis zu 127 Stundenkilometern auch über Bocholt hinwegfegte. Und zum anderen an den tollen Sommer, der schon im April begann und sich mit kleinen Pausen bis weit in den Oktober hineinzog.