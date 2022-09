Bocholter an schwerem Unfall in Borken beteiligt

Bocholt/Borken - Ein 40-jähriger Autofahrer aus Bocholt ist am Donnerstag in einen schweren Verkehrsunfall in Borken verwickelt gewesen. Nach Angaben der Polizei war eine 26-jährige Autofahrerin aus Raesfeld gegen 9 Uhr auf der Bundesstraße 70 unterwegs. Der ihr entgegenkommende Autofahrer aus Bocholt wollte nach links in die Raesfelder Straße abbiegen und kollidierte mit dem Pkw der 26-Jährigen.