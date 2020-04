Bocholter bangt um Familie auf Lesbos

Bocholt - Im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos leben über 20.000 Menschen dicht an dicht in Zelten und Hütten aus Plastikplanen. Krätze, Erkältungen und andere Krankheiten breiten sich in diesem Camp, das einst für 3000 Menschen ausgelegt war, schnell aus. Laut „Ärzte ohne Grenzen“ gibt es hier nur eine Toilette für 167 Menschen, nur eine Dusche für mehr als 200 und nur einen Wasserhahn für 1300 Menschen. Dem Bocholter Reza Akhlaghi macht das große Angst: Seine Eltern und seine beiden Geschwister stecken in diesem Lager fest.