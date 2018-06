Bocholter baut Unfall mit 2,1 Promille im Blut

Nach Polizeiangaben fuhr der Bocholter gegen 4.40 Uhr über den Theodor-Heuss-Ring in nördliche Richtung und verlor in Höhe der Bismarckstraße am Ende einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen brach mit dem Heck nach rechts aus, schleuderte nach links über einen Geh- und ...