Bocholter ist ehrenamtlicher Wanderwegzeichner

Am Bocholter Rathaus führen nicht nur der Wanderweg X4, sondern auch der weiß-rot gekennzeichnete „Noaberpad“ vorbei. Wanderwegzeichner Karl-Heinz Wienholt bringt hier auf den alten verblichenen Zeichen neue Klebestreifen an. An anderen Stellen malt er Kennzeichen mit Farbe nach.