Bocholt - Der 20-jährige Bocholter, der wegen versuchten Mordes vor Gericht stand, wird in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das ordnete die Große Jugendkammer des Landgerichts Münster an, die in ihrem Urteil den Angeklagten außerdem zu einer dreijährigen Jugendstrafe verurteilte.