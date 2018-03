Bocholter lebt mit seltener Erkrankung

Bocholt - Es gibt seltene Erkrankungen, von denen in Europa weniger als 5 von 10000 Menschen betroffen sind. Der Bocholter Rolf Thuilot ist einer von ihnen. Der 63-Jährige leidet an Morbus Conn, einer Erkrankung der Nebennieren. Am Mittwoch, 28. Februar, ist der „Tag der seltenen Erkrankungen“. Dazu gibt es auch eine Veranstaltung in Bocholt.