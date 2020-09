Bocholter liefern Ideen für die „Zukunftsstadt“

Bocholt - Bocholter können sich an der Stadtentwicklung beteiligen. Dafür hat die Stadt im Rahmen des Projekts „Zukunftsstadt 2030+ - Atmendes Bocholt/Bewegtes Bocholt“ 1500 Bürger zufällig ausgewählt und ihnen ein Einladungsschreiben zugeschickt. So will die Stadt die Verfahren repräsentativer gestalten, sagt Sascha Terörde, Leiter des städtischen Zukunfts- und Strategiebüros.