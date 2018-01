Bocholter macht bei ProSieben-Show mit

Bocholt - Über zu wenig Gesellschaft konnte sich der Bocholter Tom Hoffmann im vergangenen Mai nicht beklagen. Gemeinsam mit 99 anderen Kandidaten aus Deutschland zog er für die Aufzeichnung der ProSieben-Show „Get the F*ck out of my House“ in ein 116 Quadratmeter großes Einfamilienhaus in Mechernich (Kreis Euskirchen) ein. Die erste Folge wurde am Donnerstagabend im Fernsehen ausgestrahlt.