Bocholter missbraucht sechsjährigen Cousin mehrfach

Bocholt - Über mehrere Monate hat im vergangenen Jahr ein 23-jähriger Bocholter seinen sechsjährigen Cousin sexuell schwer missbraucht. Laut Anklage soll er sich in einem Fall auch an dessen siebenjähriger Schwester vergangen haben. Die insgesamt 19 angeklagten Straftaten fanden alle in der Wohnung der Tante, also der Mutter der beiden Opfer, statt.