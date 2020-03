Bocholter mit Handicap freuen sich über Regenbögen

Bocholt/Isselburg - Auch für Menschen mit Behinderungen, die in Wohneinrichtungen wohnen, gilt das Besuchsverbot. Die 61 Bewohner des gemeinschaftlichen Wohnens der Lebenshilfe in Bocholt und Werth gehen unterschiedlich damit um, berichtet Nina Telaar, Hausleiterin der Wohnstätte an der Werther Straße in Bocholt. Für manche Bewohner sei es schwer zu verstehen, warum sie ihre Angehörigen nicht sehen dürfen.