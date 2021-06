Bocholter müssen wieder Elternbeiträge zahlen

Bocholt - Ab diesen Monat müssen wieder Elternbeiträge für die Kinderbetreuung gezahlt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie war der Betrieb in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegen und Offenen Ganztagsschulen in den letzten Monaten eingeschränkt. Da die Kindertageseinrichtungen wieder in den Regelbetrieb zurückgekehrt sind, werden nun laut Stadtverwaltung auch wieder die Beiträge fällig.