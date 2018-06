Bocholter muss nach Diebstählen erneut ins Gefängnis

Bocholt - Ein 34-jähriger Bocholter muss für ein Jahr und sechs Monate ins Gefängnis. Das Schöffengericht sprach ihn am Mittwoch des Diebstahls in sieben Fällen, davon in vier besonders schweren Fällen für schuldig. Der Bocholter hatte erst kurz zuvor eine Haftstrafe wegen ähnlicher Straftaten verbüßt.