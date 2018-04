Bocholter nutzen das sonnige Wetter

Bocholt - Die vorhergesagten 25 Grad erreichten die Thermometer am Samstag nicht ganz – aber das hinderte Tausende Bocholter nicht daran, den sonnigen Tag in vollen Zügen zu genießen. Menschen in T-Shirts und Sonnenbrillen tauchten überall auf wie die Frühlingsblumen am Wegesrand. Wir haben uns am ersten echten Frühlingstag in der Stadt umgeschaut.