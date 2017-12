Bocholter sucht nach Brand an der Dingdener Straße neue Wohnung

Bocholt - Bislim Gashi hat sein Zuhause verloren: Vor gut einer Woche hat es in dem Haus an der Dingdener Straße, in dem der 42-Jährige gewohnt hat, gebrannt. Seine Wohnung ist unbewohnbar. Die Stadt hat ihm ein Zimmer in einer Obdachlosenunterkunft angeboten. Da will er nicht bleiben. Es sei schmutzig, die Bewohner seien laut und würden Drogen nehmen, sagt Gashi. Die Stadt Bocholt bestreitet das.