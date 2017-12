Bocholter tauschen kaum etwas um

Bocholt - Damit nach der Bescherung nicht die Enttäuschung kommt, hat jeder seine eigenen Methoden: ob einen Gutschein fürs Lieblingsgeschäft besorgen, den genauen Wunsch per Mausklick bestellen oder sich einfach gar nichts schenken. Das BBV hat sich in der Innenstadt umgehört, was unter dem Tannenbaum lag und ob das Christkind beziehungsweise der Weihnachtsmann alles richtig gemacht hat.