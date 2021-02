Bocholter übersetzt Epen aus dem Mittelalter

Bocholt – Nach seiner Pensionierung vor gut 20 Jahren hat sich Richard Pooth einem außergewöhnlichen Hobby verschrieben. Der heute 80-Jährige ehemalige Real- und Grundschullehrer übersetzt Epen aus dem Mittelalter, die in Dietsch, also der ausgestorbenen allgemeinen Volkssprache des Mittelalters überliefert sind, nicht nur ins Deutsche, sondern auch in Versform.