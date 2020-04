Bocholt - Die Ostertage hat Malte Stump im Wohnwagen vor dem Haus seiner Eltern an der Don-Bosco-Straße verbracht – freiwillig wohlbemerkt. Denn der 22 Jahre alte Bocholter wollte seine Eltern zwar während der Feiertage sehen, sie in Zeiten des Coronavirus aber nicht in Gefahr bringen.