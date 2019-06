Bocholter wegen versuchten Mordes angeklagt

Bocholt - Wegen versuchten Mordes muss sich ein 20-jähriger Bocholter vor der Jugend-Strafkammer des Landgerichts Münster verantworten. Er soll seinen Vorgesetzten in einer Firma in Hamminkeln hinterrücks mit einem Schlagstock angegriffen und geschlagen haben, mit der Absicht, ihn zu töten. Außerdem soll der Mann an zwei Raubüberfällen in Bocholter Supermärkten beteiligt gewesen sein.