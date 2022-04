Bocholt - In dieser Woche hat Heiko Großkopf eine besondere Fracht in seinem gelben Postbulli: zwei Kisten voller Bestseller und Kinderbücher. Zum Welttag des Buches verschenkt er Lesestoff unterschiedlichster Genre in seinem Zustellbezirk. Großkopf schnappt sich Briefe, eine der Bücherkisten und ein Paket.