© Sven Betz

Günter Schmitz betrachtet einen der vier zerstochenen Reifen an seinem Citroën Berlingo. Der Wagen steht normalerweise in einer Garage. Er stand aber am vergangenen Mittwoch für knapp vier Stunden auf dem Parkplatz in der Straße Unter den Eichen. In dieser Zeit muss die Beschädigung erfolgt sein.