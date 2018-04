Bocholterin Hedwig Koop baute Privatschule auf

Foto: Stadtarchiv Bocholt

Das Foto zeigt Hedwig Koop inmitten ihrer Schüler. Hinten in der Mitte ist ihre Tochter Thekla zu sehen. Das Bild entstand in den 1920er-Jahren auf dem Platz vor dem Gesellenhaus an der Kolpingstraße. In den Häusern im Hintergrund, die an der Nobelstraße standen, waren Bäcker Ullrich, Sanitätsrat Dr. Eckervogt und Buchdrucker Kölle untergebracht.