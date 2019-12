Bocholt - Gut fünf Monate war Nora Farahat mit dem 100-köpfigen Team von Up with People unterwegs – in den USA, in Kanada, in Italien, in der Schweiz und in Deutschland. Jetzt ist die 18-jährige Bocholterin zurück. Ihre Teilnahme an diesem internationalen Bildungsprojekt hat sie nicht bereut.