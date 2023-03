Bocholterin hilft auch mit 80 noch beim Kochen im Kindergarten

Bocholt - Bereits seit acht Jahren hilft Margret Ebert immer an drei festen Tagen in der Woche ehrenamtlich im TuB-Bewegungskindergarten Ratzeköpper aus. Bevor sie vor rund neun Jahren nach Bocholt gezogen ist, habe sie sich bereits in ihrer alten Heimatstadt Düsseldorf ehrenamtlich engagiert. Und damit sollte für Ebert auch in Bocholt nicht Schluss sein.