Bocholterin ist neue BDKJ-Diözesanvorsitzende im Bistum Münster

Bocholt - Seit dem 1. Juni ist Anna-Lena Vering hauptamtliche Diözesanvorsitzende des BDKJ, dem Dachverband der katholischen Jugendverbände im Bistum Münster. Die 28-Jährige arbeitet in Münster in der Nähe des Domplatzes. Noch wohnt sie in Bocholt. „In knapp zwei Wochen werde ich nach Münster umziehen“, sagt Vering.