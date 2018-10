Bocholterin päppelt zurzeit 20 Igelkinder auf

Bocholt - Angelika päppelt in ihrer Gartenlaube 20 Igelkinder auf, die stark unterernährt und damit zu schwach sind, alleine zu überleben. Die 54-jährige Bocholterin arbeitet eng mit dem Verein Tiernotruf Bocholt zusammen und erhält auch von dort die kleinen Igel, die sie in ihrem Garten so lange hegt und pflegt, bis sie mindestens 400 Gramm auf die Waage bringen.