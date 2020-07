Bocholt - Eine betrunkene Bocholterin hat am Mittwochabend gegen ein Auto getreten und eine Mülltonne auf die Hochfeldstraße geworden. Außerdem spuckte sie einen Autofahrer an und beleidigte ihn. Zeugen riefen die Polizei. Die Frau wurde schließlich in ein Krankenhaus eingewiesen.