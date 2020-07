Bocholterin soll sich besser um ihr Grab kümmern

Bocholt - Asuncion Fernandez Romero ist entsetzt. Wegen „Vernachlässigung der Grabpflege“ hatte die 58-Jährige Post von der Stadt bekommen. Das Grab ihres Ehemannes Pedro sei augenscheinlich „seit Längerem nicht gepflegt worden“ und befinde sich in einem „verwahrlosten Zustand“ heißt es in dem Schreiben. Die Bocholterin wurde aufgefordert, das Grab innerhalb von vier Wochen in Ordnung zu bringen, zu pflegen und gegebenenfalls einen Gärtner zu beauftragen.