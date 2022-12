Bocholt - Verhalten optimistisch geht Bocholts IHK-Standortleiter Sven Wolf ins neue Jahr. „Die Zuversicht in der regionalen Wirtschaft wächst, aber die konjunkturelle Entwicklung steht weiterhin auf sehr wackeligem Grund“, so der Leiter des Standortes Westmünsterland der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen in Bocholt.