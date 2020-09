Bocholts Wirtschaftsförderer kritisiert Erhöhung der Gewerbesteuer

Bocholt - Bocholt verliert an Dynamik. Das ärgert auch Bocholts Wirtschaftsförderer Ludger Dieckhues: „Im Dynamikranking bei der Wirtschaftsentwicklung zurückzufallen, ist kein gutes Signal und wenig zufriedenstellend“ betont Dieckhues. „Aber es ist eben ein Signal, dass man schnell an den Standortfaktoren arbeiten muss. Zum Beispiel an der Zurverfügungstellung von Gewerbeflächen.“