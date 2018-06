Bocholts ältestes Foto zeigt Conrad Joseph Diepenbrock

Bocholt - Das Stadtarchiv präsentiert im Juni sein ältestes Foto als „Foto des Monats“. Es ist eine 1869 entstandene Aufnahme von Conrad Joseph Diepenbrock, dem Bruder von Kardinal Melchior Diepenbrock. Erst kürzlich war sie in einem Nachlass in den Niederlanden aufgetaucht. Entstanden ist sie in einem fotografischen Atelier in Speyer.