Bocholt - Beim Liebfrauenviertfest am Samstag, 29. Juni, will Christa Schmitz noch mitmachen. Doch danach wird sie in ihrem Bastelladen an der Langenbergstraße die Tür für immer abschließen. „Es lohnt sich nicht mehr“, sagt die 59-Jährige. „Creatives & Design“ war der letzte klassische Bastelladen in Bocholt.