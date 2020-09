Bocholt - Im Oktober sollen die Bagger anrücken. Dann wird die profanierte Herz-Jesu-Kirche abgerissen und macht Platz für den Neubau des lange geplanten neuen Bocholter Hospizes. An der Klausener Straße entsteht für vier Millionen Euro ein Haus, in dem Menschen in der letzten Phase ihres Lebens begleitet werden.