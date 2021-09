Bocholt - Bei warmem Wetter und Dinosaurier-Besuch in der City war der Bokeltsen Treff am Sonntag „eher ein Familiensonntag als ein Einkaufssonntag“, so lautete am Abend das Fazit von Stadtmarketingchef Ludger Dieckhues. Wie ein Magnet zogen die Dinos die Besucher an.